A semana horribilis da Igreja

O ministro das finanças promete seriedade, daqui em diante, na TAP; estaria a sugerir que até aqui a taxa de alcoolémia explica o que se passou até agora na transportadora aérea (ainda) portuguesa? A semana foi horribilis para a cúpula da Igreja Católica. Ainda haverá remissão possível, depois da incapacidade da conferência episcopal para tirar conclusões do relatório devastador onde se revelaram os abusos do clero? Nos Açores, há borrasca política e o Presidente da República acha a maioria de governo “requentada” e “cansada”. Animação não falta.

