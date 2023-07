O medo pela falta de privacidade na Net, faturas, e o ‘cão-naufrago’

No episódio desta semana, José de Pina critica as pessoas que estão "sempre a refilar" pelas constantes faltas de privacidade ao navegar na Internet, dando o caso mais recente com o Spotify e as playlists públicas: "As pessoas fazem o drama porque todos vão saber que afinal estão a ouvir MC Kevinho e derivados". Luana do Bem reclama com a EasyJet, depois de uma viagem à Madeira, e pelo facto de lhe ter sido negada uma fatura, com Carla Quevedo a irritar-se com quem usa a expressão "'eles' dizem que...“: “Eles dizem que vai chover. Mas quem são este ‘eles’? De onde vieram?”. Já Luís Pedro Nunes descreve a história de um australiano que abandonou um cão depois deste ter sobrevivido ao seu lado, durante três meses, à deriva no mar. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 21 de julho, na SIC Radical, e terminou com o tema ‘Wings With Me’ de Ini Kamoze.