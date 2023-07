Sistema de senhas, manifesto anti-felicidade, e análise sociológica das conversas

Esta semana no Irritações, Luana do Bem mostra-se frustrada com uma ida a uma padaria que aplica um sistema de senhas sendo que, no entanto, o processo acaba por não ser cumprido: "Eu já estava ali como polícia sinaleiro para me certificar de que as pessoas tinham senhas. (...) Eu queria estar numa fila descansada, mas não estou". Carla Quevedo fala sobre as pessoas que usam mal pronomes, como em "fazer-me sentido", com José de Pina a fazer uma nova atualização sobre as conversas. Já Luís Pedro Nunes destaca o ranking dos países mais felizes, para arrasar o estudo: "O Kosovo está na 30.º posição e Portugal em 56.º, isto é um ataque". Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 14 de julho, na SIC Radical, e terminou com o tema 'Linha-Vida' de António Variações.