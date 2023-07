Marisa Matias: “Comecei a trabalhar aos 16 anos, primeiro nas limpezas, depois num bar. O meu primeiro salário foi de 350 euros”

Nasceu a 20 de fevereiro de 1976, em Coimbra, e cresceu na pequena aldeia de Alcouce, onde não existia luz, nem água canalizada. “A minha família era pobre. Todas as manhãs ia buscar água à fonte e lembro-me de quando veio finalmente a água, a luz e o telefone”, recorda. Militante, dirigente do Bloco de Esquerda e eurodeputada, Marisa Matias conversa com Bernardo Ferrão sobre a infância numa aldeia com cem habitantes, do salto para a cidade e da vida estudantil, que Marisa conciliava com trabalho nas limpezas e num bar, mas que - sublinha - era num tempo em que, apesar de tudo, se tinha muitas ‘expectativas no futuro’. Oiça o podcast Geração 70