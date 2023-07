Rui Rio à varanda e outros filmes de série B

Buscas da Polícia Judiciária puseram Rui Rio à varanda, a CPI pôs um ministro a falar de filmes de série B e um cartoon pôs outro ministro a ligar para a RTP. São os temas do Eixo do Mal em podcast desta semana. A PJ fez buscas em casa do antigo presidente do PSD e em sedes do partido em Lisboa e no Porto, à procura de provas de uso ilegal de dinheiro público que estaria a financiar a atividade do partido, e não a do grupo parlamentar dos sociais-democratas. Noutra força policial, na PSP, um cartoon de Cristina Sampaio transmitido na RTP foi mal recebido e apresentou uma queixa-crime ao canal público de televisão. O ministro da Administração Interna também não gostou de ver o cartoon e tratou de ligar para o canal. Já para o Eixo do Mal ninguém ligou, nesta emissão de 13 de julho na SIC Notícias.