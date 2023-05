O 'regresso' do piropo, ganga integral, e discriminação de magros em favor dos obesos

No programa desta semana, Luís Pedro Nunes traz uma reflexão que considera estar a ser parcamente considerada: o regresso do piropo, se bem que numa versão diferente - a dos vendedores de rua para os turistas. "Há um à vontade dessa gente para serem alarves e ordinários porque não obtêm resposta e nem há portugueses que os ponham no lugar". Luana do Bem continua a sua forte campanha pela recolha dos melhores postos para encher pneus, com Carla Quevedo a criticar quem adota a moda da 'ganga integral'. Já José de Pina, depois de uma crítica a uma marca de gelados, disserta sobre o que considera ser a discriminação dos magros em favor dos obesos. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 5 de maio, na SIC Radical, e terminou com a música 'Amanhã É Sempre Longe Demais', dos Rádio Macau.