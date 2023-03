Reações a carros mal estacionados, lavandarias self-service e a expressão 'andar a mil'

No programa desta semana, Luís Pedro Nunes fala sobre a atual "falta de controlo e desnorte total" das pessoas que implicam umas com as outras no trânsito. "Na zona onde vivo, dá-se o caso de 'luta' perante carros mal estacionados. E já vi exemplos de pessoas que dão murros nos retrovisores, ou então, de uma forma mais passivo-agressiva, levantam as escovas". Luana do Bem reclama com lavandarias self-service, com José de Pina a discutir a "proibição europeia de condução". Já Carla Quevedo aborda as pessoas que usam a expressão "andar a mil". Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 3 de março, na SIC Radical, e terminou com a música 'Ruby Sparks' de Monét Ngo.