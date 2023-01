Higiene masculina, ondas 'literárias' para 2023, e talões de compra e troca

No programa desta semana, Luís Pedro Nunes apresenta aquelas que são as novidades referentes à "higiene masculina", trazendo alguns destaques sobre a "virilidade masculina" e os seus melhores indicadores: "Mas depois vamos a ver, e o Andrew Tate, ainda detido na Roménia, pela sua misoginia extrema, é um tipo que se cuida ao milímetro. Portanto a dicotomia 'quem cuida de si é pouco viril' já nem sequer existe". José de Pina surge irritado com as "novas ondas 'literárias' para 2023", com Carla Quevedo a discutir todo o tipo de "talões de compra, de troca, e vales". Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 13 de janeiro, na SIC Radical. O programa terminou com o tema 'Asas (Elétricas)', dos GNR.

Um programa com muita controvérsia, algum humor e bastante ironia. José de Pina, Luís Pedro Nunes, Carla Quevedo e Luana do Bem debatem em estúdio com Pedro Boucherie Mendes sobre aquilo que os irrita de forma geral e em particular.