Marco Horácio: “Não sou um bicho social. Os meus amigos queixam-se, mas sempre fui muito reservado, gosto de estar no meu sossego”

Para Marco Horácio, uma conversa na presença de uma boa companhia é sempre um ótimo plano. Desta vez, num diálogo animado, Marco recorda vários momentos emocionantes da sua vida numa das suas divisões favoritas da casa: a cozinha, “adoro cozinhar (...) é uma terapia para mim”. O ator fala também do famoso pedido de casamento a Sara durante o stand-up “Levanta-te e Ri” e do regresso do programa “Salve-se quem puder”. No final houve ainda tempo para uma canção do Rouxinol Faduncho! Ouça aqui a conversa com Bárbara Guimarães.