Emanuel: “Costumo dizer que sou um homem de sorte, e a minha maior sorte é o dom da composição”

“Eu tenho uma forma muito própria de estar na vida, isto para mim é uma profissão. Eu estudei para ser músico. O meu prémio é saber que o público gosta de mim.” É assim que Emanuel reflete a sua vida e a sua carreira em conversa com Bárbara Guimarães, e aproveita para confessar que não gosta de dançar. Com 66 anos, Américo Monteiro conta como escolheu o nome Emanuel para nome artístico e a sua relação com a espiritualidade e com Deus, que influenciou a escolha do nome dos seus quatro filhos.