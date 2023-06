Morreram todos! Só ficámos nós

As viagens Má Língua desejam as boas vindas a todos. A comandante Júlia Pinheiro oferece o cocktail de boas-vindas enquanto o primeiro imediato Rui Zink acomoda os vossos pertences. O cozinheiro Manuel Serrão irá explicar tudo sobre a refeição servida a bordo, pedras de chupar, alimentação aprovada pela marinheira Rita Blanco, que é vegan. Queremos agradecer a vossa confiança na nossa embarcação e se acontecer algum percalço… morreram todos!

Pode ouvir A Noite da Má Língua em todas as plataformas de podcast e também no site da SIC e do Expresso. Ouça mais episódios: