Luís Marques Mendes: “Tenho duas preocupações na tv: ser independente, não fazer tempos de antena, e falar claro, para que todos entendam”

Em criança, Luís Marques Mendes ia à missa com a mãe e no fim ficava espantado com os comentários sobre a homilia do padre: “gostei muito, o sr. padre falou bem, mas não entendi nada.” Isso marcou-o para a vida e, por isso, hoje enquanto comentador político na televisão preocupa-se muito com duas coisas: “ser independente, não usar o comentário como tempo de antena, e falar claro, para que todos entendam”. O ex-líder do PSD admite que pode ser visto hoje como um influencer da televisão, mas diz que não tem essa ambição. Vive longe das redes sociais e passa muito tempo no seu escritório. Diz que bebe "mais cafés do que devia" e aprecia os charutos.

