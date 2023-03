2018: a invasão de Alcochete e a quem aproveita o poder das claques. Quando já não é só de futebol que falamos

Um dos convidados para este episódio é Artur Torres Pereira, que presidiu à comissão de gestão do Sporting entre junho e setembro de 2018, e que não hesita em comparar a invasão de Alcochete em maio de 2018, com a do Capitólio em janeiro de 2021 ou a do palácio do Planalto em janeiro deste ano. Uma conversa sobre um fenómeno que extravasa em muito os estádios a que se juntaram Iuri Rodrigues, subintendente da PSP habituado a lidar com o fenómeno da violência no desporto, e Hugo Franco, jornalista do Expresso que tem acompanhado as claques.