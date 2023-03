Danielle Winits: “A mulher aos 50 anos deve estar inteira no seu lugar, no presente. É o que traz plenitude e felicidade”

"Adoro café e conversa", afirma Danielle Winits, ou Dani, como prefere ser tratada, uma das atrizes mais conceituadas do Brasil e a 1.ª convidada desta temporada de 'Irresistível'. Numa conversa emotiva com Bárbara Guimarães, partilha pormenores sobre a carreira, o peso de ser uma figura pública e o orgulho que sente nos filhos já adolescentes. "Tenho treinado muito no ginásio e tenho aproveitado para conhecer melhor Lisboa", conta a atriz que está em Portugal com a comédia 'A Mentira'.