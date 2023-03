Tár, filme avassalador sob a batuta de Cate Blanchett

Depois de mais de 15 anos sem realizar uma longa-metragem, o americano Todd Field regressa ao grande ecrã com "Tár", maestrina implacável interpretada por uma avassaladora Cate Blanchett. O filme já lhe valeu o Bafta de Melhor Atriz Principal. E os Óscares estão aí à porta. Neste PBX, ouvimos ainda "Ghosts Again", o primeiro single do novo álbum dos Depeche Mode, regressados depois da morte prematura do teclista e fundador Andy Fletcher. "Memento Mori" dá o tiro de partida para a nova digressão europeia da banda já este verão.