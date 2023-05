Será “Succession” uma comédia?

"Succession" é uma comédia, ou um drama engraçado?

Guilherme Ludovice: Acho que as fronteiras estão um bocadinho esbatidas. A série aparenta ser um drama, tem um formato de um drama: é uma série da HBO de 45 a 50 minutos, os prémios para que está nomeada é sempre na categoria de drama, os atores são por regra dramáticos, mas há qualquer coisa que nos faz colocar essa questão. Este fim de semana até estive a falar sobre a série com uns amigos meus que nunca tinham visto e pela descrição que fiz parece que era uma comédia. Mas na minha opinião não é uma comédia. Aquilo tem muitos elementos cómicos. Vai buscar muita coisa à comédia, há ali cortes e planos de reação de personagens que parece uma sitcom. Mas não sei, há qualquer coisa para mim que me faz considerar aquilo um drama, mas se calhar é por achar todas as personagens muito, muito deprimentes e não conseguir ver ali um herói cómico clássico, que é de borracha e tudo lhe acontece e reflete como se nada fosse. Mas, hoje em dia, claro que as fronteiras estão muito mais esbatidas. Não acredito nesta conceção clássica de divisão entre tragédia e comédia, porque claramente vai buscar ao outro campo. E é por isso que é tão bem sucedida. Mesmo o tom improvisacional da série implica muita comédia. O próprio criador foi à procura de atores que servissem os dois propósitos. Ele diz que precisava de pessoas que conseguissem acertar as partes dramáticas, que conseguissem ser sérios e credíveis, e que tivesse graça, porque muito do diálogo é improvisado e nasce da interação das personagens.

E o criador refere "Os Sopranos" e "Sete Palmos de Terra" como alguns exemplos de séries dramáticas que conseguiram incorporar comédia. Rui, concordas com o Guilherme?

Rui Mirama: Por acaso é muito curioso porque acho que é uma comédia. Acho mesmo que é uma comédia. E atenção, concordo com o que o Guilherme disse, de que as fronteiras estão esbatidas. Um dos grandes sucessos para isto é a comédia estar menos "in your face". E é cada vez mais nas pequenas coisas, nas subtilezas. E começas a ter esta oscilação entre a comédia e o drama, começa cada vez mais a aparecer. Já tiveste em séries no passado, estou a pensar por exemplo no "Louie", do Louis CK, que é uma comédia claríssima, que tem um lado muito dark. Tens um exemplo brilhante disso que é "BoJack Horseman", que é assumidamente uma comédia que tem momentos muito muito dark.