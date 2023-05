Mais vale um gelado na testa que uma bicicleta a voar

Este programa foi gravado no modesto e pequeno apartamento do Dr. Luís Montenegro, atual líder do PSD. Devido ao pouco espaço disponível, Júlia Pinheiro perdeu-se algures entre o segundo e o quarto andar, sendo por isso a emissão conduzida pelo Dr. Rui Zink, habitual utilizador das bicicletas voadoras da Câmara Municipal de Lisboa. Dr. Manuel Serrão, amigo do Dr. Montenegro, abstém-se de comentário político enquanto a Dr. Rita Blanco verifica se os frigoríficos do pequeno apartamento estão conforme a ementa vegan. Já o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa preferiu ficar na rua a comer um belo gelado cor-de-rosa.