Chega pra lá e SIS para cá

Depois de uma semana bem agitada, a comissão política está de volta no seu dia e hora habituais, pois é preciso garantir alguma regularidade no funcionamento das instituições. Nas últimas edições – extraordinárias – estiveram em foco as decisões e posições de Marcelo e Costa, pelo que na reunião desta semana o foco está na oposição, sobretudo a oposição de direita que pretende ser alternativa ao Governo.

Aos comissários habituais, David Dinis, Vitor Matos e Eunice Lourenço, que modera esta edição, junta o Hélder Gomes, jornalista do Expresso, que acompanha PSD e Chega. E a conversa é pontuada pelos conselho de Francisco Pinto Balsemão, fundador do PSD (e do grupo Impresa) ao líder do PSD, Luís Montenegro, dados na festa de aniversário social-democrata.

À beira de uma audição ao conselho de fiscalização dos serviços de informações e quanto se espera pela marcação de outras audições, ainda há tempo para o Vítor Matos explicar o que está em causa e o que falta saber sobre o envolvimento do SIS no caso Galamba. É na segunda parte desta edição, que tem sonoplastia do João Martins e ilustração do Tiago Pereira Santos.