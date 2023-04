Kotingo: “Estava no hospital e já tinha piadas. Olhei para a situação e tirei proveito: eu não perdi um braço, um braço é que me perdeu”

De Benguela para o mundo, Edgar Tchipoia, conhecido como Kotingo, conquistou Angola com a sua comédia e tem agora os olhos postos em Portugal. Com várias participações na televisão angolana - e com 850 mil seguidores no Instagram - tornou-se um dos humoristas mais reconhecidos do seu país.



Faz comédia em palco desde 2007, mas stand-up “puro” só há uns meses. Prepara-se para testar as águas portuguesas com um espetáculo a solo, com datas em Lisboa e no Cacém. Os espetáculos contam com a produção do LX Comedy Slam, projeto impulsionado por Rainner Brito, cujo objetivo é diversificar o panorama do humor em Portugal e destacar comediantes negros.

Em conversa com Gustavo Carvalho, no podcast Humor À Primeira Vista, Kotingo explica porque faz piadas sobre ter perdido um braço num acidente de viação, compara a comédia angolana com a portuguesa e fala sobre o destaque que o amigo Gilmário Vemba conquistou em Portugal. Junta-se também à conversa Rainner Brito, do projeto LX Comedy Slam, para nos dar a conhecer os eventos que têm realizado para dar palco a comediantes negros em Portugal.