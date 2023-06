A contraofensiva ucraniana continua, para quando a ajuda do Ocidente?

A contraofensiva ucraniana continua, os comentadores do Guerra Fria analisam os avanços no terreno e relembram a importância da prometida ajuda ociental que tarda a chegar. Em anílise está também, a promessa da utilização de armas nucleares por parte do Presidente da Bielorrússia. "Um jogo muito perigoso", avisa José Milhazes. Ouça em podcast a opinião de Nuno Rogeiro e José Milhazes. Este programa foi emitido na SIC Notícias a 13 de junho.