Destroços de drones são a prova da mentira: “O Kremlin mente quando diz que as suas tropas não bombardeiam civis”

“Se ainda havia dúvidas, aqui estão as provas de que a ditadura iraniana fornece ao ditador russo os drones que tantos prejuízos têm causado à Ucrânia”, afirma José Milhazes perante os destroços de um drone que os voluntários portugueses na frente de combate fizeram chegar aos comentadores do Guerra Fria. Em análise, estão também as eleições na Turquia. Segundo os comentadores, Erdogan representa os interesses geopolíticos da Rússia na Ucrânia e noutras partes do mundo. “A Rússia teme que a mudança de poder na Turquia possa conduzir a uma viragem da política externa”, prevê Milhazes. É ainda abordado o peculiar caso de uma senhora de noventa anos que foi chamada para servir na invasão à Ucrânia. Para ouvir em podcast toda a análise, que contou com a moderação de Clara de Sousa neste programa emitido a 12 de maio na SIC Notícias.