Os três meninos e o cão atiçado

Em destaque, as declarações do novo secretário-geral do PCP, em que compara EUA, NATO e União Europeia aos "três meninos" que "atiçaram o cão" do regime russo de Vladimir Putin. Da Suécia surge a confirmação de "grave sabotagem" nos gasodutos feito no início de setembro, com "vestígios de explosivos" a serem lá encontrados. Esta semana, Zelensky revelou que os mais recentes ataques russos a centrais hidroelétricas deixaram cerca de 10 milhões de ucranianos sem eletricidade. Guerra Fria foi emitido a 18 de novembro na SIC Notícias.

José Milhazes e Nuno Rogeiro analisam a atualidade internacional. Todas as terças no Jornal da Noite da SIC e em podcast. Oiça aqui mais episódios: