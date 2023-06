Drones, politiquice e ventos de Espanha

Parecendo que não há uma guerra na Europa. E a ameaça de uma escalada militar, agora que vemos drones a atacar Kyiv mas também Moscovo. Por quanto tempo estará a maior central nuclear do mundo em segurança? Enquanto isso, as minudências sobressaltadas da nossa politicazinha dominam as parangonas: a troca de líder no Bloco de Esquerda, as operações Vórtex e Tuti Frutti, os radicais de direita que prometem tomar as ruas e juntam apenas o equivalente a assembleias de condóminos. Sobra da semana que termina ainda uma pergunta: que semelhanças e diferenças haverá entre os cenários políticos espanhol e português?