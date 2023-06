Livros da Semana: Linda Nochlin, Ruy Castro, Colecção PERERÊ e Flaubert

“Por que não houve grandes mulheres artistas?” Linda Nochlin defende que a nossa percepção de como as coisas são no mundo está condicionada e deturpada pela forma como enunciamos as questões, cabendo a cada um de nós perguntar quem as está a fazer e com que objetivo. Ruy Castro apresenta um guia de escrita de biografia, técnicas e desafios da própria arte de biografar. A Colecção PERERÊ ensina, através dos maiores clássicos da literatura infanto‑juvenil brasileira, como a língua pode ser uma cor, a língua pode ser uma festa. Ler Gustave Flaubert é ler Madame Bovary, mas não só. Também escreveu sobre eremitas que se confrontavam com tentações e desejos reprimidos.