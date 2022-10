Não falemos da mulher de César. Falemos de incompatibilidades e meteoritos. Não é a mulher de César que está em causa, mas os casos da semana, com abusos, abafos e amizades. Por um lado, os pauzinhos na engrenagem da maioria absoluta. Por outro, o modo como os altos dignitários da Igreja estão a reagir ao escândalo dos abusos sexuais. Há mesmo um bispo que ainda não percebeu que o que está em causa é um crime público. E há ainda os cartazes do Marquês, a frota automóvel da TAP, as eleições brasileiras e uma primeira-ministra inglesa “trussidada” (com um pedido de perdão pelo trocadilho duvidoso).

