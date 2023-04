Ricardo Guimarães, economista: “Este pacote da Habitação pode classificar-se como uma geringonça quixotesca”

Uma semana depois da aprovação da proposta final do pacote Mais Habitação do Governo, Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário, analisa as medidas no podcast “Expresso Imobiliário”. Segundo o economista, trata-se de um conjunto muito amplo de medidas contraditórias. Aponta, por exemplo, o arrendamento coercivo e as restrições ao alojamento local como soluções que não resolvem o problema e transmitem um forte sinal de desconfiança ao mercado. “Este pacote pode classificar-se como uma ‘geringonça’ quixotesca, que pode ter o efeito inverso ao pretendido”, nota Ricardo Guimarães. Das medidas mais polémicas, passando pelos incentivos ao arrendamento, até ao fim dos vistos gold, analisamos à lupa a estratégia do Governo.