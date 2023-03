“Quando falamos num CEO, pensa em quê? Não pensa numa mulher”: Filipa Arantes Pedroso, da Wire, fala sobre as mulheres no imobiliário

A Associação Wire (Women in Real Estate) Portugal foi criada há cerca de um ano e tem como objetivo aumentar a visibilidade das mulheres nos sectores da construção e imobiliário. Neste mês de março em que se celebra a mulher, a sua presidente, Filipa Arantes Pedroso, traça um retrato destas áreas onde as mulheres são uma minoria nos cargos de topo no podcast Expresso Imobiliário

