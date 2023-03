“Temos de tornar estas medidas eficazes e exequíveis”: oiça o primeiro episódio do podcast Expresso Imobiliário com a ministra da Habitação

No episódio de estreia do Expresso Imobiliário, os jornalistas Rita Neves e Vítor Andrade entrevistam a Ministra da Habitação. Numa altura em que o Governo se prepara para aprovar o polémico pacote "Mais Habitação", Marina Gonçalves fala sobre as medidas mais polémicas, como o arrendamento coercivo de casas devolutas, o fim das novas licenças de Alojamento Local e os apoios ao arrendamento. Responde também às críticas de que o pacote tem sido alvo, não só por parte do sector, como do próprio Presidente da República.