Como lidar com o fenómeno Ventura e Chega?

Ricardo Costa e Ângela Silva moderam este Expresso da Meia-Noite, emitido a 28 de abril na SIC Notícias, com o historiador Jaime Nogueira Pinto, o investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Riccardo Marchi, o deputado do Livre, Rui Tavares e a jornalista do Expresso, Rita Dinis.

O Expresso da Meia-Noite é um debate semanal com quatro convidados sobre um grande tema da atualidade, num programa feito em colaboração entre a SIC Notícias e o semanário Expresso. Moderação a cargo de Ricardo Costa, Bernardo Ferrão e Ângela Silva. Pode seguir este programa no formato podcast em qualquer plataforma que use para esse efeito ou, então, ouça no site do Expresso ou no da SIC Notícias os episódios: