O tombo do PS de António Costa

No dia em que o governo anunciou novos apoios para fazer face à inflação, ficámos também a saber que o défice é de 0,4% do PIB, muito abaixo de todas as previsões. Quer isto dizer que a política das contas certas está a vingar ou o Governo foi além da Troika? Nas ruas, o país real convive mal com os brilharetes das finanças: as greves e os protestos aumentam diariamente. Inês de Medeiros, presidente da câmara de Almada, Maria João Marques, comentadora da SIC e colunista do jornal Público, João Cotrim de Figueiredo, deputado e ex-líder da Iniciativa Liberal e Miguel Prata Roque, advogado e ex-secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. foram os convidados deste programa conduzido por Ricardo Costa e Bernardo Ferrão e exibido na SIC Notícias a 24 de março.