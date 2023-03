Abusos sexuais: a Igreja não vai afastar os padres abusadores? Porquê?

Depois do choque de 13 de fevereiro, dia em que foi conhecido o relatório da comissão independente que investigou os abusos sexuais na Igreja Católica, temos agora, a 3 de março, a reacção dos bispos portugueses. 'Uma mão cheia de nada' vinda da Igreja? Para debater o resultado da conferência de imprensa da Igreja, foram convidados José Brissos Lino, especialista em Psicologia da Religião, João Francisco Gomes, jornalista do Observador, Marina Pimentel, jornalista e autora do programa Em Nome da Lei na Renascença, e Ângelo Fernandes, presidente da associação Quebrar o Silêncio. O Expresso da Meia-Noite foi moderado por Bernardo Ferrão e Ricardo Costa e emitido na SIC Notícias a 3 de março de 2023.

