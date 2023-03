CP: Comboios Parados - a greve “contra os trabalhadores” numa empresa que é uma “vergonha nacional”

Sobre a guerra na Ucrânia, o cronista considera que Guterres está inativo "há tempo demais". No improviso, falamos do MNE ("sem queda para o lugar") e da polémica sobre o 25 de abril que "pode vir a ter repercussões" nas relações entre Portugal e o Brasil.

