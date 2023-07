Aumento das reformas em julho: quanto é? Será justo? E no futuro, haverá dinheiro?

E como fica a sustentabilidade futura do sistema de pensões? Neste Expresso da Manhã, Elisabete Miranda - jornalista do Expresso especializada no tema -, explica quem vai receber um aumento de pensões, se as regras para a sua atualização ainda fazem sentido e como fica o grupo de trabalho que o Governo nomeou para definir novas fontes de financiamento da Segurança Social.