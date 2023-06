Com Angola, que relação é a nossa?

António Costa chega esta segunda-feira a Luanda para uma visita oficial que dura dois dias. Ultrapassados os “irritantes” que existiam, os dois lados procuram dar um novo ímpeto às relações, mas a verdade é que, estando melhores do ponto de vista político, estão muito fracas do ponto de vista económico. Neste episódio, conversamos com o director-adjunto do Expresso, Martim Silva, que esteve a semana passada na capital angolana para participar numa entrevista de João Lourenço ao Expresso e à Lusa.