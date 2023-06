Saúl: “Em criança, o brincar foi sempre numa lógica de trabalho”

Foi o primeiro artista jovem português a atingir a tripla platina com 120 mil cópias vendidas em três meses. Diz-se “saudosista dos sorrisos das pessoas”, numa altura em que subia aos palcos apenas para se divertir e extender a sua alegria e juventude a quem o apludia. Confessa que nos dias que correm já não come bacalhau, ou não tivesse sido o seu maior hit de sempre o conhecido 'O bacalhau quer alho'. Filho de família circense, recorda os dias em que “os leilões de garrafas, nas terras por onde passavam, eram a garantia de comida na mesa no dia a seguir”.