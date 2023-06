Marcelo, Costa e as secretas de polichinelo

Agora, é também o Presidente da República que se recusa a dizer uma coisa tão simples como o nome da pessoa com quem, a partir do dia 29, tem falado sobre o SIS. A lei diz que é o primeiro-ministro que o deve informar. O governo também recusa confirmar se foi Mendonça Mendes a aconselhar João Galamba a acionar o SIS. O secretário de Estado-adjunto do PM vai ter de ir ao Parlamento. E o PSD enviou 15 perguntas a António Costa sobre a relação do governo com o SIS. Neste episódio, conversamos com Diogo Cavaleiro, o jornalista que acompanha a CPI da TAP, onde tudo começou.