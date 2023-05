Faltam adultos na sala: a adolescência do Chega e do Bloco de Esquerda

José Miguel Júdice compara o Bloco de Esquerda ao Chega, que no seu entender são “partidos adolescentes”. Segundo o comentador, as diretivas dos dois partidos são parecidas, Mariana Mortágua, a nova líder do Bloco, defende “Uma Vida Boa” e André Ventura ameaça uma moção de censura ao governo de António Costa. Para José Miguel Júdice, estas duas diretivas são comparáveis a uma “megalomania da omnipotência”, comum nos adolescentes. “Depois dos 18 anos é melhor que as pessoas pensem que não se pode ter tudo e sem pagar preços por isso”, remata. O comentário de José Miguel Júdice foi exibido na SIC Notícias a 30 de maio.