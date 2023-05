Crise política: o tempo perguntou a Marcelo quanto tempo Marcelo tinha

O “calendário prudente” que o Presidente da República garantiu ter, quando anunciou a convocação do Conselho de Estado para julho, parece revelar a expectativa de Marcelo de que o Governo vai acumulando desgaste. Mas o tempo que agora corre a favor de Marcelo pode virar e correr a favor do Governo, basta que os bons números da macroeconomia cheguem ao bolso dos portugueses. Haverá tempo para dissolver a Assembleia da República? É sobre isso que conversamos, neste episódio, com Ângela Silva.