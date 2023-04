Polarização entre brasileiros e entre portugueses: Lula dá choque?

As declarações do chefe de Estado brasileiro sobre o papel da Europa na guerra da Ucrânia levaram o PSD a criticar Lula e a exigir ao Governo que tome uma posição. À esquerda do PS aguarda-se com satisfação a chegada do líder histórico do PT. E a comunidade brasileira em Portugal? Também se vai dividir? Neste episódio, conversamos com a jornalista Christiana Martins.