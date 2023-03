Expresso da Manhã. Visita de Xi Jinping à Rússia: “O plano chinês não é um plano, nem é paz”

Para Moscovo, esta visita serve também para reforçar as relações comerciais que cresceram 30% no primeiro anos de guerra. Neste episódio, conversamos com Raquel Vaz Pinto, professora da universidade Nova, investigadora no IPRI, tendo como uma das áreas de investigação Política Externa e Estratégia chinesa, e que considera que o documento apresentado pela China “não é um plano de paz”.