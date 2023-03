Dia da Mulher: “a misoginia está a crescer no Parlamento”

Um sinal de que, em matéria de igualdade de género, “ainda não chegamos lá” é também a violência sobre as mulheres e as dificuldades do SNS permitir a IGV de acordo com o estipulado na lei. E, é claro, os números não mentem quando revelam que a presença das mulheres em cargos de poder fica muito longe da igualdade de género que se procura.