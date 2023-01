Luís Marques Mendes: “Começa a criar-se a ideia de que ser autarca não é currículo, é cadastro”

Mais uma semana, mais um caso de corrupção política nas autarquias. Na opinião de Luís Marques Mendes, houve muitos anos de total impunidade onde muitos autarcas tiveram descaramento para fazer um conjunto de ilegalidades: “Durante muitos anos dizia-se ‘Ele rouba mas faz’”, uma frase que também explica a passividade em não levar à justiça estes casos. Marques Mendes considera também que há muito facilitismo dos partidos políticos ao escolher os seus candidatos: “A política não pode ser a arte do vale-tudo”, afirma, mas é também, na opinião do comentador, a burocracia que facilita a corrupção: “Criam-se dificuldades e depois vendem-se facilidades”. A inflação foi outro dos temas em análise neste comentário exibido no Jornal da Noite da SIC a 15 de janeiro.

