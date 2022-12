“Se tens uma dívida alta e dependes de um juro baixo, deves ter medo”

A Reserva Federal norte-americana reúne hoje e anuncia amanhã nova subida da taxa de juro. Na quinta-feira é a vez do Banco Central Europeu e os mercados acreditam que haverá um abrandamento no ritmo da subida. Já teremos atingido o pico da inflação? E a recessão esperada na Europa será curta e suave ou longa e profunda? O FMI também anunciou que a dívida global é duas vezes e meia o PIB mundial. Como chegamos até aqui? E como saímos? Voltamos à conversa com Ricardo Reis, colunista do Expresso, professor na London School of Economics.

tiago pereira santos

Neste podcast diário, Paulo Baldaia conversa com os jornalistas da redação do Expresso, correspondentes internacionais e comentadores. De segunda a sexta-feira, a análise das notícias que sobrevivem à espuma dos dias. Oiça aqui outros episódios: