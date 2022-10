Dissolução, o desejo secreto de Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa está de novo numa fase que comenta tudo o que acontece e, assim, a palavra do Presidente da República desvaloriza. Foi isso que aconteceu, tanto por parte do PS como da oposição, quando lembrou no 5 de Outubro que mantém o poder de dissolução e que nada, em Democracia, é eterno. Ângela Silva já tinha escrito, duas semanas antes, um texto no Expresso onde esta hipótese era abordada. É com ela que conversamos neste episódio.

tiago pereira santos

Neste podcast diário, Paulo Baldaia conversa com os jornalistas da redação do Expresso, correspondentes internacionais e comentadores. De segunda a sexta-feira, a análise das notícias que sobrevivem à espuma dos dias. Oiça aqui outros episódios: