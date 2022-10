O fair play que abraçou o Casa Pia-Vizela, simulações e o dia em que Duarte Gomes teve uma garrafa apontada à garganta

No episódio desta semana do “A Culpa é do Árbitro” falamos da iniciativa feliz que juntou os treinadores Filipe Martins e Álvaro Pacheco à mesma mesa antes e após um jogo em que foram adversários, passamos pelo VAR salvador e por simulações no Santa Clara-Sporting e até de um erro grave numa “paradinha” nos distritais. No final, Duarte Gomes conta a história do dia em que, antes de um jogo no Algarve, uma desgraça esteve perto de acontecer. Emissão conduzida pela jornalista Lídia Paralta Gomes

