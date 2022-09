Putin encontra-se com Xi Jinping. Irão travar a euforia ucraniana?

O Presidente da Rússia encontra-se esta quinta-feira com o Presidente da China, numa cimeira económica no Uzbequistão. O apoio de Pequim a Moscovo tem sido sobretudo económico, aproveitando energia barata que Putin já não consegue vender nas mesmas quantidades à Europa. Mas a Rússia tem sofrido várias derrotas na Ucrânia e à China não interessa uma derrota dos russos. Vender armas diretamente aos russos parece difícil, mas a Coreia do Norte pode ajudar. Neste episódio, conversamos com o general Arnaut Moreira, professor de Geopolítica e Geoestratégia da Universidade Nova de Lisboa.

tiago pereira santos

