Isto não é um truque, sr. pensionista!... Costa ainda não virou a página do novo Governo

Esta Comissão Política analisa a entrevista de rentrée do primeiro-ministro à TVI, onde António Costa negou que os aumentos das pensões fossem um truque, mas não revelou o que tem na cartola para lhes restituir o poder de compra no fim de 2023. Neste episódio, comentamos como o chefe do Governo transformou o ministro Pedro Nuno Santos num mero "diretor-geral" para executar o aeroporto que São Bento decidir e como o grupo parlamentar do PS não está confortável com algumas medidas do Executivo.

Os comentários são de Rita Dinis jornalista do Expresso, Eunice Lourenço, editora de Política e David Dinis, diretor-adjunto, com a moderação de Vítor Matos. A sonoplastia é da responsabilidade de João Martins e a ilustração é de Tiago Pereira Santos.

