Se o meu clube não ganhar, a culpa é do árbitro

O campeonato arranca este fim-de-semana, com três crónicos candidatos ao título (FCP, SCP e SLB) e o Braga à espreita. Como sempre, isto não é como começa, é como acaba, mas o que nunca muda é a explicação do adepto mais apaixonado para as derrotas do seu clube. A culpa de quem é? É do árbitro.

tiago pereira santos

