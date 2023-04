Boaventura acusado, Marcelo não empurra a oposição e Lula vem ao 25 de Abril

O sociólogo Boaventura Sousa Santos, diretor emérito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, foi acusado, sem ser nomeado, de assédio sexual por três investigadoras num livro publicado sobre condutas sexuais inapropriadas no seio da Academia. O "professor estrela" nega as acusações e diz que vai avançar com uma queixa-crime por difamação contra as três autoras. É um dos temas do Eixo do Mal emitido a 13 de abril, no qual também se falou do "seguro de vida" de Marcelo Rebelo de Sousa que não o é, e das "pressões" de Luís Montenegro e de outros que defendem a dissolução do Parlamento.