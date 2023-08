Quais as marcas mais valiosas do mundo?

A Amazon liderava o ranking de marcas mais valiosas do mundo, mas passou para quarto lugar em 2023, segundo um estudo da Kantar. Agora, a Apple, com um valor de mercado de cerca de 805 mil milhões de euros é considerada a marca mais valiosa do mundo.

Este ano, 25% das marcas mais valiosas do mundo são provenientes da Ásia. Já da Península Ibérica apenas a Zara entra para o top 100, ocupando o nonagésimo quarto lugar.